बरेली प्लाईवुड कर्मी हत्याकांड: पुलिस तलाशती रही, 25 हजार के इनामी हत्यारोपी ने कोर्ट में कर दिया सरेंडर

बरेली में प्लाईवुड फैक्टरी कर्मी संतोष कुमार साहू की हत्या के मुख्य आरोपी ललित साहू ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एसएसपी ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस टीमें उसकी तलाश में लगी थीं, लेकिन उसने सभी को चकमा देकर आत्मसमर्पण कर दिया।

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घटना गत 23 अक्तूबर की रात करीब दस बजे सीबीगंज के गांव मथुरापुर में हुई थी। गांव निवासी संतोष कुमार साहू (37) परसाखेड़ा स्थित एक प्लाईवुड फैक्टरी में नौकरी करते थे। वह दावत से लौटते समय दुर्गामाता मंदिर के पास पहुंचे थे। तभी ललित कुमार उर्फ लाला ने अपने सहयोगियों के साथ उन पर तमंचे से दो राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली संतोष के सिर में आंख के पास लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। घायल संतोष को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। चार दिन के उपचार के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।