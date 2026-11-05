बरेली में डायवर्जन: धनतेरस-दिवाली पर बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, बाजारों में वाहन प्रतिबंधित; एडवाइजरी जारी

बरेली में धनतेरस और दिवाली पर बाजारों में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी छह से आठ नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर दो बजे से रात एक बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान शहर के विभिन्न मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों का मार्ग परिवर्तन किया जाएगा।

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एसपी यातायात अकमल खान ने बताया कि शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने और खरीदारी के लिए आने वाले लोगों की सुविधा हेतु यह कदम उठाया गया है। यातायात पुलिस ने कई प्रमुख प्रवेश बिंदुओं से भारी वाहनों के शहर में प्रवेश को प्रतिबंधित किया है। उनके लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं। विज्ञापन



प्रमुख बाजारों में वाहन प्रतिबंधित

प्रमुख बाजार क्षेत्रों में तीन पहिया, चार पहिया वाहन और ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य जाम की समस्या से लोगों को बचाना, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और निर्धारित पार्किंग स्थलों का प्रयोग सुनिश्चित करना है। एसपी यातायात अकमल खान ने बताया कि शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने और खरीदारी के लिए आने वाले लोगों की सुविधा हेतु यह कदम उठाया गया है। यातायात पुलिस ने कई प्रमुख प्रवेश बिंदुओं से भारी वाहनों के शहर में प्रवेश को प्रतिबंधित किया है। उनके लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं।प्रमुख बाजार क्षेत्रों में तीन पहिया, चार पहिया वाहन और ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य जाम की समस्या से लोगों को बचाना, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और निर्धारित पार्किंग स्थलों का प्रयोग सुनिश्चित करना है।

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