बरेली: धनतेरस से पहले कीमतों में उछाल, चांदी 1.91 लाख रुपये के पार, सोने के भाव भी बढ़े
बरेली में धनतेरस से ठीक पहले सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। बृहस्पतिवार को बाजार खुलते ही चांदी 8,500 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 1,91,000 रुपये पर पहुंच गई। सोने के दाम भी 4,800 रुपये प्रति दस ग्राम बढ़कर 1,45,500 रुपये हो गए।
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धनतेरस से ठीक पहले सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है, जिससे सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। बरेली में बाजार खुलने के साथ ही एक दिन में ही कीमती धातुओं के दाम आसमान छूने लगे, जिससे व्यापारियों के साथ-साथ त्योहारी खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों की भी चिंता बढ़ गई है।
खरीदारी पर पड़ सकता है असर
बरेली सराफा एसोसिएशन के महामंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि धनतेरस से पहले दाम बढ़ने से ग्राहकों की खरीदारी पर आंशिक असर जरूर पड़ेगा, लेकिन जिन ग्राहकों ने पहले ही पुराने दामों पर बुकिंग करा ली थी, उन्हें राहत मिलेगी और वे तयशुदा कम दामों पर ही अपने सोने-चांदी के आभूषण प्राप्त कर सकेंगे। बताया कि कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद दुकानों पर धनतेरस को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ग्राहकों का स्वागत करने के लिए बाजार पूरी तरह तैयार है।