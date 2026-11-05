बरेली: धनतेरस से पहले कीमतों में उछाल, चांदी 1.91 लाख रुपये के पार, सोने के भाव भी बढ़े

धनतेरस से ठीक पहले सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है, जिससे सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। बरेली में बाजार खुलने के साथ ही एक दिन में ही कीमती धातुओं के दाम आसमान छूने लगे, जिससे व्यापारियों के साथ-साथ त्योहारी खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों की भी चिंता बढ़ गई है।

बुधवार के मुकाबले बृहस्पतिवार को बाजार खुलते ही चांदी के भाव में सीधे 8,500 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई, जिससे चांदी 1,91,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं, सोने के भाव में भी 4,800 रुपये प्रति दस ग्राम का उछाल आया और यह 1,45,500 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 4 नवंबर को चांदी 1,83,000 रुपये प्रति किलो और सोना 1,40,700 रुपये प्रति दस ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था, जबकि 3 नवंबर को चांदी 1,84,000 रुपये प्रति किलो और सोना 1,40,400 रुपये प्रति दस ग्राम था। जानकारों का मानना है कि धनतेरस के दिन मांग और बढ़ने पर दामों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है।