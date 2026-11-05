Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   house fire elderly woman burnt alive four children rescued in Bareilly

बरेली: मकान में लगी भीषण आग, लकवाग्रस्त सास की जलकर मौत, बहू और चार बच्चों को पड़ोसियों ने बचाया

Thu, 05 Nov 2026 11:28 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, आंवला (बरेली)
संवाद न्यूज एजेंसी, आंवला (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 05 Nov 2026 11:28 PM IST
सार

आंवला क्षेत्र के रहटुईया गांव में बृहस्पतिवार शाम दर्दनाक घटना घटित हुई। यहां एक मकान में आग लगने से लकवाग्रस्त वृद्धा की जलकर मौत हो गई। उनकी बहू और बच्चों को पड़ोसियों ने बचाया। आग से मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। 

विज्ञापन
house fire elderly woman burnt alive four children rescued in Bareilly
मकान में आग लगने से वृद्धा जिंदा जली - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली के आंवला में रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रहटुईया गांव में बृहस्पतिवार देर शाम करीब सात बजे एक मकान में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे में मकान के निचले हिस्से में रह रही 65 वर्षीय लकवाग्रस्त द्रोपदी देवी की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं, दूसरी मंजिल पर मौजूद एक महिला और उसके चार बच्चों ने पड़ोसियों की मदद से छत के रास्ते दूसरे मकान में पहुंचकर अपनी जान बचाई।

विज्ञापन


पीड़ित महिला रमन कश्यप ने बताया कि वह मकान की दूसरी मंजिल पर रहती हैं, जबकि उनकी सास द्रोपदी कश्यप नीचे रहती थीं। वह लकवाग्रस्त थीं और वॉकर के सहारे ही चल पाती थीं। बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे रमन रसोई में सब्जी बना रही थीं। इसी दौरान वह बाथरूम चली गईं। तभी बाहर खेल रहे बच्चों ने चिल्लाकर आग लगने की सूचना दी।
विज्ञापन


रमन ने बाहर निकलकर देखा तो मकान के चारों ओर आग फैल चुकी थी और ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थीं। ऊपरी मंजिल पर बाहर की ओर लगी लोहे की ग्रिल में करंट आ रहा था, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में पड़ोसियों की मदद से महिला और बच्चों को हाथ पकड़कर छत के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला गया। सबसे छोटी दो वर्षीय बच्ची को उसकी बड़ी बहन लेकर आई।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

मकान में रखा सारा सामान जला
महिला के चार बच्चे हैं। इनमें 13 वर्षीय इशिता, नौ वर्षीय रुद्राक्षी, पांच वर्षीय लक्ष्य और दो वर्षीय हिमांशी शामिल हैं। गनीमत रही कि सभी बच्चे सुरक्षित बच गए। हालांकि, मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।

सूचना मिलने पर थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में जान गंवाने वाली द्रोपदी देवी के शव का पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
 

शॉर्ट सर्किट की आशंका 
घटनास्थल पर सीओ हेमंत उपाध्याय, एसडीएम सुशील मिश्रा और सीएफओ मनु शर्मा ने पहुंचकर निरीक्षण किया। सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। वहीं, एसडीएम सुशील मिश्रा ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद मृतका के परिवार को नियमानुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed