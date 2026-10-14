बरेली: आसमान में 'सारंग' की कलाबाजियां, 150 मीटर तक की ऊंचाई पर दिखाया दम

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बरेली के त्रिशूल एयरबेस में बुधवार को वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एयर शो में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पांच ध्रुव हेलीकॉप्टरों की टीम ने करीब 15 मिनट तक अलग-अलग फॉर्मेशन और एरोबैटिक युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया। एयर शो देखने के लिए विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, शिक्षक और शहर के प्रमुख आमंत्रित लोग पहुंचे थे।

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