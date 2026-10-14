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बरेली: आसमान में 'सारंग' की कलाबाजियां, 150 मीटर तक की ऊंचाई पर दिखाया दम
बरेली के त्रिशूल एयरबेस में बुधवार को वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एयर शो में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पांच ध्रुव हेलीकॉप्टरों की टीम ने करीब 15 मिनट तक अलग-अलग फॉर्मेशन और एरोबैटिक युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया। एयर शो देखने के लिए विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, शिक्षक और शहर के प्रमुख आमंत्रित लोग पहुंचे थे।
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