तीनों ने की पिटाई, सिपाही की वर्दी फाड़ी

इसके बाद यातायात विभाग के दरोगा जावेद पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। तीनों ने मिलकर उनकी भी पिटाई करते हुए वर्दी फाड़ दी। इस बीच एक सिपाही वहां मूकदर्शक बना रहा। उसने बीच-बचाव की कोशिश तक नहीं की। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर प्रदीप राय पहुंच गए। पुलिस बल को देख आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने महिला समेत तीनों आरोपियों को पकड़कर अजीजगंज चौकी ले गए हैं। तीनों से पूछताछ की जा रही है। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाले गए हैं, जो वायरल हो रहे हैं। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है। वीडियो में महिला व उसके दो साथी मारपीट करते नजर आ रहे हैं।