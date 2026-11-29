सीएचसी फतेहगंज पश्चिमी में गैरहाजिर मिले दो कर्मचारी, परिसर में कचरा

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) फतेहगंज पश्चिमी में शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य सेवा खामियों से घिरी मिलीं। फैमिली प्लानिंग काउंसलर सुनीता सक्सेना और फिजियोथेरेपिस्ट समीउद्दीन अनुपस्थित मिले।



अस्पताल में सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। चिकित्सालय के सभी पंखे गंदे पाए गए। सीएमओ ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। दवाओं की उपलब्धता की जांच में आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) की 249 दवाओं के सापेक्ष 219 प्रकार की दवा उपलब्ध मिलीं। औषधि भंडार में रखी पैरासिटामॉल टेबलेट का स्टॉक रजिस्टर से नहीं मिल सका।



सीएमओ ने स्टॉक रजिस्टर अपडेट रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक में मरीजों के साथ बेहतर व्यवहार करने, अनुशासन बनाए रखने और अस्पताल में सफाई बनाए रखने को कहा। केंद्र पर मेडिकोलीगल मामले मेडलीपार एप पर अपडेट करने को कहा।