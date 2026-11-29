बरेली के सुभाषनगर के वार्ड सात वीर भट्टी में सड़क व विकास कार्यों के बीच जलभराव की समस्या लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। बारिश होते ही सुभाषनगर पुलिया की ओर से आने वाला पानी मुख्य मार्ग से होते हुए गलियों में भर जाता है। गंदे नाले ओवरफ्लो होने से कई घरों में पानी घुस जाता है। वर्षों पुरानी जल निकासी व्यवस्था बढ़ती आबादी का बोझ नहीं उठा पा रही है। नाले की सफाई और कूड़ा निस्तारण में भी नियमितता नहीं है। इससे समस्या और गंभीर हो जाती है। यह समस्या स्थानीय लोगों ने रविवार को आयोजित वार्ड संवाद में बताई। इसके अलावा भी कई समस्याएं सामने आईं।

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सुनीता कुमारी ने बताया कि अनुपम नगर में 10 साल से सड़क की समस्या बनी हुई है। इसके लिए कई बार शिकायत की, जिसके बाद भी समाधान नहीं हो सका। साथ ही मतदाता सूची में नाम नहीं है। गुलशन ने बताया कि सुभाष पुलिया से आने वाला पानी वार्ड में आकर रुक जाता है। आगे रेलवे की जमीन होने के कारण पानी की निकासी का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। रेलवे से एनओसी के लिए कई बार पत्राचार किया गया है। विज्ञापन



अविरल सिंह चौहान ने बताया कि नाले की समस्या बहुत बड़ी है। जिसके लिए पार्षद की तरफ से प्रयास जारी है। फिलहाल नाले को स्लैब से ढकने का काम शुरू कराया गया है। दो से तीन महीने में काम पूरा हो जाएगा। राजेंद्र कुमार व अमित किशोर ने बताया कि बंदरों व छुट्टा पशुओं की भी समस्या अधिक हो गई है। जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से ठोस कवायद की जानी चाहिए। सुनीता कुमारी ने बताया कि अनुपम नगर में 10 साल से सड़क की समस्या बनी हुई है। इसके लिए कई बार शिकायत की, जिसके बाद भी समाधान नहीं हो सका। साथ ही मतदाता सूची में नाम नहीं है। गुलशन ने बताया कि सुभाष पुलिया से आने वाला पानी वार्ड में आकर रुक जाता है। आगे रेलवे की जमीन होने के कारण पानी की निकासी का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। रेलवे से एनओसी के लिए कई बार पत्राचार किया गया है।अविरल सिंह चौहान ने बताया कि नाले की समस्या बहुत बड़ी है। जिसके लिए पार्षद की तरफ से प्रयास जारी है। फिलहाल नाले को स्लैब से ढकने का काम शुरू कराया गया है। दो से तीन महीने में काम पूरा हो जाएगा। राजेंद्र कुमार व अमित किशोर ने बताया कि बंदरों व छुट्टा पशुओं की भी समस्या अधिक हो गई है। जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से ठोस कवायद की जानी चाहिए।

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