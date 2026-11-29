बरेली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुतुबखाना में बनाई गई मल्टीलेवल पार्किंग का टेंडर तीन माह से नहीं कराया गया है। इससे जहां राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं नगर निगम के कर्मचारी बगैर टिकट के ही वाहन स्वामियों से शुल्क वसूल रहे हैं। यहां पार्क होने वाले वाहनों की संख्या कम दिखाई जाती है। अमर उजाला के स्टिंग में शनिवार को यह मामला सामने आया है।

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अमर उजाला की टीम शनिवार अपराह्न तीन बजे कुतुबखाना स्थित मल्टीलेवल पार्किंग पहुंची तो वहां कई वाहन स्वामियों को बगैर टिकट दिए ही शुल्क के रूप में 100 रुपये वसूले जा रहे थे। इस दौरान पार्किंग स्थल वाहनों से खचाखच भरा था। 30 से अधिक वाहन एक साथ खड़े थे। आधे घंटे के अंदर 20 से अधिक वाहन आए और गए। इससे वहां मौजूद नगर निगम के कर्मचारियों की अच्छी आमदनी हुई, लेकिन उनकी ओर से इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया। शाम 7:15 बजे टीम दोबारा वहां पहुंची। बाहर निकलकर तीन वाहन चालकों से बारी-बारी से पूछताछ की तो किसी ने बताया कि उनको पर्ची नहीं दी तो कुछ ने बताया कि पर्ची वापस ले ली।शाहजहांपुर के नदीम ने बताया कि वह सुबह आए थे। पार्किंग के लिए 100 रुपये दिए, लेकिन उनको कोई पर्ची नहीं दी गई। फतेहगंज पूर्वी निवासी संजीव गुप्ता ने बताया कि आधा घंटे पहले वाहन खड़ा किया था, जिसके लिए 100 रुपये दिए। पर्ची मिली थी, फिर वापस ले ली। शाहजहांपुर के निगोही निवासी एजाज ने बताया कि दोपहर 12 बजे वाहन खड़ा किया था, शाम को लेकर जा रहे हैं। पर्ची मिली थी, जिसको वापस ले लिया गया।जब टीम ने काउंटर पर पहुंचकर पूछा कि पार्किंग कौन चलाता है तो पहले स्पष्ट तरीके से नहीं बताया। बाद में बताया कि हम सब नगर निगम के कर्मचारी ही चलाते हैं। कहा कि रजिस्टर पर वाहनों का नंबर अंकित है। पूछने पर बताया कि 30 से 35 वाहन खड़े होते हैं, जबकि रजिस्टर पर 66 वाहनों के नंबर अंकित थे।