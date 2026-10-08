बरेली: पुलिस ने बरामद किए 411 मोबाइल फोन, पीड़ितों को लौटाए

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बरेली में पुलिस ने सितंबर 2026 माह में गुम हुए 411 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 82 लाख रुपये है। पुलिस ने इन मोबाइल फोनों को उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द कर दिया। यह बरामदगी सीईआईआर पोर्टल और पुलिस निगरानी की सहायता से संभव हुई। पुलिस अधीक्षक दक्षिण अंशिका वर्मा ने इस कार्रवाई की जानकारी दी।

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