यूपी के बरेली जिले के बारादरी क्षेत्र में पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित स्पर्श लॉन में एक शादी समारोह के दौरान मेहमानों के सम्मान और सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि बरातियों और परिवार के सदस्यों को स्टील के ऐसे बर्तनों में सब्जी परोस दी गई, जिन पर कुत्तों के पंजों के निशान बने थे और जिनका उपयोग कथित तौर पर पालतू कुत्तों को खिलाने के लिए होता है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद समारोह में खासा हंगामा हुआ और पीड़ित पक्ष ने प्रशासन व खाद्य सुरक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।

विज्ञापन