इकरा को छत पर सांप ने डसा

डॉक्टरों ने युवती को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक, निघासन कस्बे के निवासी शाहिद की 18 वर्षीय बेटी इकरा रविवार शाम घर की छत पर थी। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। युवती की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल सीएचसी लेकर पहुंचे। इधर, सांप दीवार में घुस गया था। युवती के चाचा इश्तियाक ने दीवार तोड़कर सांप को बाहर निकाला और उसे पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया। इसके बाद वह सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया।