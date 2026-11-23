पिता की राह देखते रह गए नंदिनी और हर्ष

जिस पिता के कंधों पर बैठकर बच्चे ककोड़ा मेले की सैर करने का सपना देख रहे थे, उसी पिता के घर लौटने का इंतजार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। शनिवार दोपहर तक बच्चों से फोन पर बात कर रविवार को घर आने का वादा करने वाले सेना के नायक अंकुश कुमार अब कभी नहीं लौटेंगे। गांव आमगांव निवासी नायक अंकुश कुमार सेना की टू गार्ड रेजिमेंट में तैनात थे। 21 नवंबर को हरियाणा के हिसार जिले में तोशाम रोड स्थित भोजराज गांव के पास सेना का युद्धाभ्यास चल रहा था। इसमें करीब 32 टैंक शामिल थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, टैंकों की एक साथ आवाजाही से धूल का घना गुबार उठने के कारण दृश्यता कम हो गई। इसी दौरान एक टैंक की चपेट में आने से अंकुश और शामली जिले के लांस नायक मनीष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।