यूपी के बरेली जिले के बीसलपुर मुख्य मार्ग पर अहरौला गांव के पास रविवार देर रात करीब 12 बजे तेज रफ्तार निजी बस ने ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही अर्टिगा कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद अर्टिगा पीछे चल रही दूसरी कार से भी जा भिड़ी। दुर्घटना में अर्टिगा सवार नेपाल के बाजुरा निवासी अर्जुन कामी (36) और चेतराज (35) की मौत हो गई। अर्टिगा चालक दिल बहादुर राणा गंभीर रूप से घायल हैं।

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से बरेली के अस्पताल भिजवाया। रास्ते में अर्जुन कामी और चेतराज ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं अर्टिगा चालक दिल बहादुर राणा की हालत गंभीर बताई जा रही है। विज्ञापन



हादसे में अर्टिगा में सवार अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। पीछे से टकराई दूसरी कार में सवार दो लोगों को मामूली चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक दोनों वाहनों में सवार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। हादसे के बाद कुछ देर तक मार्ग पर जाम और अफरा-तफरी का माहौल रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से बरेली के अस्पताल भिजवाया। रास्ते में अर्जुन कामी और चेतराज ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं अर्टिगा चालक दिल बहादुर राणा की हालत गंभीर बताई जा रही है।हादसे में अर्टिगा में सवार अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। पीछे से टकराई दूसरी कार में सवार दो लोगों को मामूली चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक दोनों वाहनों में सवार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। हादसे के बाद कुछ देर तक मार्ग पर जाम और अफरा-तफरी का माहौल रहा।

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