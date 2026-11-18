{"_id":"6afd6489a9fb05962c08224a","slug":"video-five-accused-arrested-in-police-encounter-in-bareilly-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: पशु तस्करी के पांच आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, गोली लगने से दो घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के मीरगंज इलाके में पुलिस ने मंगलवार रात हुई मुठभेड़ के बाद पांच पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीन अन्य को घेराबंदी कर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं।

... और पढ़ें