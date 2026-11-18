बरेली में उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला अस्पताल में सुबह से ही तैयारियां चलती रहीं। डॉक्टरों और कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया था। अस्पताल परिसर में साफ-सफाई के साथ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया। परिसर में घूमने वाले आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान भी चलता रहा। हालांकि, काफी इंतजार के बावजूद उपमुख्यमंत्री अस्पताल नहीं पहुंचे। कर्मचारी एक-दूसरे से कार्यक्रम टल गया या नहीं इसकी जानकारी लेते रहे।

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