दो साल पहले पत्नी ने छोड़ा

उमेश ने बताया कि इस दौरान इरम ने बेटी को जन्म दिया। दो साल पहले इरम उसे छोड़कर चली गई। बेटी उसके पास ही रह रही थी। बाद में उसे पता लगा कि इरम ने पदारथपुर गांव में मस्जिद के पास पंचर की दुकान चलाने वाले गुड्डू से दूसरी शादी कर ली है।



इरम, गुड्डू और गुड्डू की भजीती महक 12 सितंबर को उसके घर आए और जबरदस्ती उसकी बेटी को अगवा कर ले गए। अब तक वह रिपोर्ट दर्ज कराने इस वजह से नहीं आया क्योंकि इरम लगातार उसे मोबाइल पर कॉल करके बेटी को 10-12 दिन में वापस करने का भरोसा दे रही थी। सीओ आशुतोष शिवम का कहना है कि जांच की जा रही है।