कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन के बहाने युवाओं को बहकाने की साजिश

शहजाद भट्टी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से सोशल मीडिया के जरिये कट्टरपंथ फैलाने का काम कर रहा है। गृहमंत्री शहजाद और उसके संगठन को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। इसके बाद शहजाद ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने व जेल भेजे गए युवकों की जमानत कराने का भी ऐलान किया था। शहजाद ने साफ कहा था कि यदि किसी को जरूरत हो तो मेसेज कर लो, मैं पूरा साथ दूंगा। शहजाद अपनी कार में आधुनिक हथियार लेकर चलता है। इस तरह के वीडियो व रील डालकर वह भारतीय युवाओं को नेटवर्क में शामिल करने के लिए बरगला रहा है।



सोशल मीडिया पर अपने कई वीडियो में वह भारतीय पंजाबी गानों का प्रयोग करता है जिससे स्थानीय युवाओं को आकर्षित कर सके। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने शहजाद के कई सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक किए हैं लेकिन वह लगातार नए अकाउंट बना लेता है। शहजाद के इन अकाउंट से बड़े पैमाने पर भारतीय युवा जुड़े हैं। शहजाद भट्टी धमकी भरे और भड़काऊ वीडियो पोस्ट करता रहा है। वह कई राज्यों के सीएम को भी धमकी दे चुका है। लॉरेंस विश्नोई को भी उसने जान से मारने की धमकी दी थी।



सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस विश्नोई से शहजाद की दोस्ती थी लेकिन पहलगाम हमले के बाद दोनों के बीच ठन गई है। लॉरेंस के साथ शहजाद का वीडियो कॉल वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि अमर उजाला इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। अजमल और उसका आका शहजाद इंस्टाग्राम, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये भारतीय युवाओं को ड्रग्स, रुपये और आधुनिक हथियार देने का झांसा देकर अपने नेटवर्क से जोड़ रहे हैं।