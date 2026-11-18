तमंचे-कारतूस और पशु काटने के उपकरण बरामद

मौके से अशरफ, शेर सिंह और आसन शाह निवासी मनकरा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बोर और 315 बोर के दो तमंचे, कारतूस और पशु काटने के उपकरण बरामद किए।



पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने 13 नवंबर को लभारी के जंगल में पशु काटने की घटना को स्वीकार किया है। इस मामले में पहले से ही थाना मीरगंज में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मुकदमा दर्ज है।



सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि गोकशी की सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दो आरोपी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में भी मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।