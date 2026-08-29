{"_id":"6a92838992b1c7cf460dc331","slug":"video-fire-breaks-out-at-navodaya-hospital-in-bareilly-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बरेली के नवोदय अस्पताल में लगी आग, मरीजों को सुरक्षित निकाला गया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में स्थित नवोदय अस्पताल की चौथी मंजिल पर शनिवार तड़के आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते ही सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग एसी में शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका है। अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि आग की वास्तविक वजह की जांच जारी है।

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