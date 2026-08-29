फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Fire breaks out on the fourth floor of Navodaya Hospital in Bareilly patients safely evacuated

यूपी: बरेली के नवोदय अस्पताल की चौथी मंजिल पर लगी आग, मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, मची अफरातफरी

Sat, 29 Aug 2026 12:19 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 29 Aug 2026 12:19 PM IST
सार

बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में स्थित नवोदय अस्पताल की चौथी मंजिल पर शनिवार तड़के आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते ही सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग एसी में शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका है। 

विज्ञापन
Fire breaks out on the fourth floor of Navodaya Hospital in Bareilly patients safely evacuated
आग की घटना के बाद अस्पताल के बाहर जुटे लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली के इज्जतनगर इलाके के मिनी बाइपास स्थित नवोदय अस्पताल की चौथी मंजिल पर शनिवार तड़के आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई मरीज नहीं था। हालांकि नीचे के तलों पर भर्ती सभी मरीजों को आननफानन बाहर निकाल दिया गया। एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 

विज्ञापन




शनिवार को अस्पताल की चौथी मंजिल पर लोगों ने धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग की लपटें नजर आने लगीं। आग की खबर फैलते ही अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके तीमारदार घबरा गए। आग लगने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- सफर निशुल्क, दुश्वारियां मुफ्त: रक्षाबंधन पर बहनों को करना पड़ा रोडवेज बसों का इंतजार, भीड़ में हुईं बेहाल
विज्ञापन
विज्ञापन


कर्मचारियों ने अलग-अलग वार्डों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गंभीर मरीजों को बाहर निकालने में भी अस्पताल स्टाफ जुटा रहा। मरीजों और तीमारदारों के एक साथ बाहर आने से अस्पताल परिसर में काफी भीड़ जमा हो गई। कुछ समय तक मौके पर भगदड़ जैसे हालात नजर आए, हालांकि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया।

Fire breaks out on the fourth floor of Navodaya Hospital in Bareilly patients safely evacuated
नवोदय अस्पताल के बाहर जुटे लोग - फोटो : अमर उजाला
मिनी बाइपास पर लगा जाम
अस्पताल में आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे। अस्पताल के बाहर लोगों और वाहनों की भीड़ बढ़ने से मिनी बाईपास रोड पर लंबा जाम लग गया। सड़क पर वाहनों की कतार लग गई, इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर घटना को देखने लगे। इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई, हालांकि कुछ देर में ही पुलिस ने यातायात सामान्य कर दिया।

बड़ा हादसा टला, जांच में जुटे अधिकारी
अस्पताल प्रबंधन द्वारा समय रहते मरीजों और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि शुरुआती तौर पर आग एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आग की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। घटना के कारणों पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed