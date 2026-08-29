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बरेली: संदिग्ध हालात में डी फार्मा छात्र की मौत, पीएचसी में मिला शव, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप

Sat, 29 Aug 2026 12:42 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहगंज पूर्वी (बरेली)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहगंज पूर्वी (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 29 Aug 2026 12:42 PM IST
सार

बरेली जिले के इटौरिया गांव में शुक्रवार को डी फार्मा छात्र लालू का शव स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मिला। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है और मामले की जांच कर रही है।

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D Pharma student dies under suspicious circumstances body found at health center in Bareilly
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस, मृतक का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव इटौरिया में शुक्रवार को संदिग्ध हालात में लालू नाम के डी फार्मा छात्र की मौत हो गई। उसका शव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) परिसर में मिला। मृतक के परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। इधर, पोस्टमॉर्टम में हैंगिंग (लटकने) से मौत की पुष्टि हुई है। लालू तीन भाई-बहन में सबसे छोटा था।

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स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए लालू के पिता उमेश ने जमीन दान में दी थी। इस कारण लालू अक्सर स्वास्थ्य केंद्र में ही रुक जाता था। मृतक के चाचा मुकेश का कहना है उनके भतीजे को गांव के ही कुछ लोगों ने मारकर शव अस्पताल में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात 11 बजे तक लालू उनके साथ खेत पर फसल की रखवाली कर रहा था। उसके बाद वह लापता हो गया। उन्होंने समझा कि घर चला गया होगा।
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अस्पताल परिसर में मिला शव 
शुक्रवार सुबह जब लालू के बड़े भाई वीरेंद्र का बेटा अस्पताल में गया तो वहां लालू का शव पड़ा हुआ था। उसने घर आकर बताया तो परिजन अस्पताल से शव उठाकर लाए। लालू डी फार्मा द्वितीय वर्ष का छात्र था। मुकेश भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं। सूचना मिलने पर एमएलसी महाराज सिंह ने भी गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से बात की।

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महिला से प्रेम प्रसंग की चर्चा 
गांव में यह भी चर्चा है कि लालू का गांव की ही एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बृहस्पतिवार रात वह उसके घर गया था। वहां महिला के परिजनों ने लालू की पिटाई कर दी। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि मृतक के भाई वीरेंद्र ने आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी थी। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का ही लग रहा ह्रै। जांच की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी साक्ष्य जुटाए हैं।

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