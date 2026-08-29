शव रेत में दबाकर जिंदा होने की लगाई आस: लोहे के गेट में उतरे करंट से युवक की मौत, दो घंटे रेत में दबाई लाश

मनौती के बाद हुआ था बेटा, दस महीने में उठा पिता का साया

कमल मिश्रा ने बताया कि डब्लू की शादी 13 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद से वह अपनी पत्नी नीरज देवी के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहकर नौकरी करता था। परिजनों ने बताया कि वह संतान नहीं होने के कारण परेशान रहता था और काफी मनौती के बाद दस माह पूर्व बेटे देवांश का जन्म हुआ था। इससे वह खुश रहने लगा था। शुक्रवार को बहन बबली और किरण ने उसे राखी बांधी थी। अगले ही दिन उसकी मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।