बरेली: बहेड़ी में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत, गांव के युवकों पर मारपीट का आरोप

बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के देवीपुरा बाजार के पास 21 अगस्त की रात घायल हुए 18 वर्षीय युवक सुमित कुमार की शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों और पुलिस के बयान अलग-अलग हैं। परिजनों ने मारपीट से मौत होने का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस ने हादसे का मामला बताया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्राम देवीपुरा निवासी भूप सिंह ने बहेड़ी थाने में तहरीर दी। जिसके अनुसार 21 अगस्त को दोपहर ग्राम गरीबपुरा निवासी परमवीर, सचिन और कपिल ने उनके भाई सुमित को रोका और गाली-गलौज करने के साथ मारपीट की थी। घटना उस वक्त हुई, जब शाम को सुमित अपनी बाइक से घर लौट रहा था। देवीपुरा बाजार से करीब 100 मीटर पहले आरोपियों ने उसे रोक लिया। इसके बाद लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से उस पर हमला किया। आरोपी उसे मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गए।स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायल को पहले सीएचसी बहेड़ी ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों से आईसीयू में उसका उपचार चल रहा था। शनिवार सुबह सुमित ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।बहेड़ी थाने के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि हादसे में युवक घायल हुआ था। पीआरवी उसे उठाकर अस्पताल ले गई थी। उन्होंने कहा कि इसी दिन दोपहर में सुमित की दोस्तों के साथ मारपीट भी हुई थी, जिसकी तहरीर पर मुकदमा लिखा गया था। मामले की विवेचना की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।