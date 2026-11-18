{"_id":"6afd53be8d0925176d0ece76","slug":"video-electric-tempo-catches-fire-on-road-in-shahi-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: तिराहे पर चलते इलेक्ट्रिक टेंपो में लगी आग, बाल-बाल बचा चालक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के शाही क्षेत्र के मुख्य बस स्टैंड तिराहे पर मंगलवार शाम एक इलेक्ट्रिक टेंपो में आग लग गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, पर टेंपो पूरी तरह जल गया। टेंपो चालक अजय पाल ने बताया कि वाहन में कुछ दिनों से खराबी थी। उन्होंने इसकी शिकायत कंपनी से भी की थी। मंगलवार शाम वह टेंपो वापस करने जा रहे थे, तभी आग लग गई।

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