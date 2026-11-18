बरेली के शाही कस्बा में मुख्य बस स्टैंड तिराहे पर मंगलवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई, जब सड़क किनारे खड़े एक इलेक्ट्रिक टेंपो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे टेंपो को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

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शेरगढ़ थाना क्षेत्र के कबरा नगरिया गांव निवासी अजय पाल ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले कंपनी से इलेक्ट्रिक टेंपो खरीदा था। टेंपो चलाकर वह अपने परिवार की रोजी-रोटी चलाते थे। उनका आरोप है कि टेंपो में पिछले कुछ दिनों से लगातार खराबी आ रही थी। इसकी शिकायत उन्होंने कंपनी से भी की थी।मंगलवार शाम वह टेंपो वापस करने के लिए एजेंसी पर जा रहे थे। रास्ते में शाही के मुख्य बस स्टैंड तिराहे पर कुछ सामान खरीदने के लिए रुक गए। इसी दौरान अचानक टेंपो में खराबी आई और कुछ ही देर में उसमें आग लग गई। देखते ही देखते टेंपो आग का गोला बन गया। इससे वहां अफरातफरी मच गई।घटना के दौरान पुलिस की मौजूदगी और सतर्कता से आसपास खड़े लोगों और वाहनों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। हालांकि अजय पाल का टेंपो पूरी तरह जल गया। रोजी-रोटी का एकमात्र सहारा छिन जाने से टेंपो मालिक के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।