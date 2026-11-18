दिनभर सुधारी जाती रही अस्पताल की सेहत

उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आज जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। दौरे को लेकर मंगलवार को दिनभर जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती रहीं। मंगलवार को सुबह से ही जिला अस्पताल में परिसर से लेकर वार्डों तक साफ-सफाई कराई गई। मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, वार्डों की स्थिति और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर दिखाने के लिए कर्मचारी जुटे रहे।



सीएमएस ने जिला अस्पताल के सभी कक्षों को देखा। यहां तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों पर समय पर ओपीडी में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। परिसर में संचालित जन औषधि केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता भी जांची। सीएमओ ने बताया कि निरीक्षण में ज्यादातर व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं। इस दौरान जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉ. हिमांशी पाठक समेत अन्य मौजूद रहे।