बरेली: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज शहर में, भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित; देखें रूट डायवर्जन प्लान
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बुधवार को बरेली दौरे पर आ रहे हैं। इसके कारण शहर में रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यह व्यवस्था सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी।
विस्तार
उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के दौरे के चलते बरेली में बुधवार को भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि इस दौरान पुराने रोडवेज से संचालित होने वाली रोडवेज बसों को सैटेलाइट बस अड्डे से चलाया जाएगा।
ये रहेगा डायवर्जन
एसपी ट्रैफिक बताया कि परसाखेड़ा रोड नंबर-एक, बिवला पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झांसा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगां तिराहा व खुबारा मोड़ से कोई भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेगा। दिल्ली व रामपुर की ओर से बदायूं जाने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा से बड़ा बाईपास, बिवला, विलयधाम, नवदिया झांसा, फार्मूला, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
लखनऊ की ओर से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन राजश्री, परसपुर तिराहा होते हुए बड़ा बाईपास के रास्ते जा सकेंगे। बदायूं की ओर से बरेली आने वाले भारी वाहन भमोरा, फतेहगंज पूर्वी, राजश्री, परसपुर तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे।
नैनीताल व पीलीभीत की ओर से बरेली आने वाली बसें बिवला, रजऊ परसपुर तिराहा होते हुए सैटेलाइट बस अड्डा तक आ सकेंगी। बरेली से बदायूं की ओर जाने वाली बसें सैटेलाइट बस अड्डा, फतेहगंज पूर्वी, खुबारा मोड़, देवचरा होते हुए जा सकेंगी। लखनऊ, शाहजहांपुर की ओर से आने वाली बसें रजऊ परसपुर तिराहा होते हुए सैटेलाइट बस अड्डा आ सकेंगी।
दिनभर सुधारी जाती रही अस्पताल की सेहत
उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आज जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। दौरे को लेकर मंगलवार को दिनभर जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती रहीं। मंगलवार को सुबह से ही जिला अस्पताल में परिसर से लेकर वार्डों तक साफ-सफाई कराई गई। मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, वार्डों की स्थिति और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर दिखाने के लिए कर्मचारी जुटे रहे।
सीएमएस ने जिला अस्पताल के सभी कक्षों को देखा। यहां तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों पर समय पर ओपीडी में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। परिसर में संचालित जन औषधि केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता भी जांची। सीएमओ ने बताया कि निरीक्षण में ज्यादातर व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं। इस दौरान जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉ. हिमांशी पाठक समेत अन्य मौजूद रहे।
मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
जारी प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को पूर्वाह्न 11:35 बजे राजकीय वायुयान से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर रवाना होंगे। दोपहर 12:05 बजे बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से 12:20 बजे ग्राम पिपरिया रामदयाल, रिठौरा में एक प्लाज्मा फैक्टरी का शुभारंभ करेंगे।
दोपहर एक बजे जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे कैंट स्थित युगवीणा टाउन में अर्चित द्विवेदी के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2:10 बजे बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2:15 बजे राजकीय वायुयान से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।