बरेली: कलक्ट्रेट परिसर में दंपती ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने बचाया

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बरेली में मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर में एक दंपती ने जमीन विवाद से परेशान होकर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई कर उन्हें रोका। पुलिस ने दंपती से पूछताछ की। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन विवाद के मामले में अधिकारियों द्वारा सुनवाई न होने से वे मानसिक रूप से परेशान थे। इसलिए यह कदम उठाया।

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