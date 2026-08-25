बरेली: चार दिन से लापता युवक का शव रामगंगा किनारे मिला, परिजन ने जताई हत्या की आशंका

बरेली में चार दिन से लापता एक युवक का शव सोमवार रात सिरौली थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में रामगंगा नदी के किनारे मिला। शव की पहचान के बाद उसे पोस्टमॉर्टम के लिए लाया गया है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, हालांकि पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है। पोस्टमॉर्टम व जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है।

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सोमवार को नदी किनारे शव देखकर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। उन्होंने तत्काल सिरौली थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो मृतक की पहचान नामदारगंज गांव निवासी अर्जुन आर्य के रूप में हुई। सीओ मीरगंज अजय कुमार व सिरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया। विज्ञापन



फिलहाल परिजन ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है। अर्जुन के ताऊ ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि अर्जुन 22 अगस्त को दोपहर दो बजे घर से निकला था। पूरे दिन वापस न आने पर उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद 24 अगस्त को थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच में जुटी है। सोमवार को नदी किनारे शव देखकर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। उन्होंने तत्काल सिरौली थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो मृतक की पहचान नामदारगंज गांव निवासी अर्जुन आर्य के रूप में हुई। सीओ मीरगंज अजय कुमार व सिरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया।फिलहाल परिजन ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है। अर्जुन के ताऊ ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि अर्जुन 22 अगस्त को दोपहर दो बजे घर से निकला था। पूरे दिन वापस न आने पर उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद 24 अगस्त को थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच में जुटी है।

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