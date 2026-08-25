बरेली: कलक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश, दंपती ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, पुलिस ने बचाया
बरेली के कलक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को उस वक्त खलबली मच गई, जब दंपती ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दंपती को रोका और उनसे पेट्रोल से भरी बोतल छीनी।
विस्तार
बरेली के कलक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को एक दंपती ने आत्मदाह की कोशिश की। जमीन विवाद से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिसकर्मियों की तत्परता से घटना होने से बच गई। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के चंद्रपुर बिचपुरी गांव निवासी नरेश पाल सिंह अपनी पत्नी के साथ कलक्ट्रेट पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के नीचे खड़े होकर आसपास गुजर रहे लोगों को अपनी समस्या बताई। इसके बाद बोतल में लाया ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की।
जमीन विवाद से परेशान था दंपती
पूछताछ में नरेशपाल ने बताया कि वह लंबे समय से जमीन विवाद से जूझ रहा है। उसका कहना है कि समस्या के समाधान के लिए वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है लेकिन सुनवाई न होने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गया है। इस वजह से उसने पत्नी के साथ आकर आत्मदाह जैसा कदम उठाने की कोशिश की।
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