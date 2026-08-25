बरेली: कलक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश, दंपती ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, पुलिस ने बचाया

बरेली के कलक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को एक दंपती ने आत्मदाह की कोशिश की। जमीन विवाद से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिसकर्मियों की तत्परता से घटना होने से बच गई। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के चंद्रपुर बिचपुरी गांव निवासी नरेश पाल सिंह अपनी पत्नी के साथ कलक्ट्रेट पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के नीचे खड़े होकर आसपास गुजर रहे लोगों को अपनी समस्या बताई। इसके बाद बोतल में लाया ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की।

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इस घटना से कलक्ट्रेट परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दंपती को पकड़ा। उन्होंने उनके हाथ से ज्वलनशील पदार्थ की बोतल छीन ली। इस दौरान बीच-बचाव में सब इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह की अंगुली में चोट लग गई। होमगार्ड संदीप शर्मा पर भी बोतल से तेल के छींटे आ गए। पुलिसकर्मी ने दंपती को काबू किया। बाद में दोनों को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

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