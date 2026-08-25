रक्षाबंधन से पहले बड़ी कार्रवाई: बरेली में 274 किलो मिलावटी पनीर बरामद, किया गया नष्ट
बरेली में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 274 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। बदायूं से बरेली मंडी ले जाए जा रहे इस पनीर की कीमत करीब 65 लाख रुपये थी। जांच में खराब पाए जाने पर सोमवार को इसे नष्ट कर दिया गया।
विस्तार
बरेली में रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बदायूं से बरेली मंडी ले जाया जा रहा 274 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया। जांच में खराब पाए जाने के बाद सोमवार को इस पनीर को नष्ट कर दिया गया।
विभाग की टीम ने रविवार को बरेली-बदायूं मार्ग पर अखा मोड़ के पास यह कार्रवाई की। बदायूं नंबर की एक इको गाड़ी में रखकर यह पनीर लाया जा रहा था। बरामद पनीर की बाजार में कीमत करीब 65 लाख 760 रुपये आंकी गई है। टीम ने पनीर का नमूना लेकर उसे जांच के लिए भेजा था। इको गाड़ी से मिले पनीर को मालखाने में सुरक्षित रखवा दिया गया था। फूड इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने बताया कि पनीर खाने में खट्टा था। इसमें तेज दुर्गंध भी आ रही थी। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक था।
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पनीर की बरामदगी और जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को बरेली-बदायूं मार्ग पर अखा मोड़ पर छापा मारा। टीम ने बदायूं नंबर की एक इको गाड़ी से 274 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया। इस पनीर को बदायूं के गांव से बरेली मंडी में बेचने के लिए लाया जा रहा था। टीम ने तुरंत पनीर का नमूना लिया और उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। बरामद पनीर को तब तक मालखाने में सुरक्षित रखा गया था।
खराब पनीर को किया गया नष्ट
जांच रिपोर्ट में पनीर को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया। इसके बाद सोमवार को इसे नष्ट करने का निर्णय लिए गया। खाद्य सुरक्षा दल के सदस्य बीके राज और देवेंद्र कुमार इस कार्रवाई में शामिल थे। फूड इंस्पेक्टर सुशील कुमार और प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी भी मौके पर मौजूद थे। थाने के समीप एक गड्ढा खोदकर बरामद पनीर को दबाकर नष्ट करवा दिया गया।