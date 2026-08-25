बरेली: शराब पीकर घर आए युवक की मौत, परिजनों ने लगाया जहर देने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

दिनेश कुमार पांच भाइयों और दो बहनों में चौथे नंबर का था। उसके बड़े भाई मंगलीराम की वर्ष 2014 में बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी। दिनेश की मौत के बाद तीन छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। पत्नी व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



अधिक मात्रा में शराब पीने की मौत

थानाध्यक्ष शाही देवेंद्र विश्नोई ने बताया कि युवक सुबह से ही गांव स्थित ठेके पर शराब पी रहा था। प्रथम दृष्टया अधिक शराब के सेवन से मौत होना प्रतीत हो रहा है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।



सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।