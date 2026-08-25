बरेली: उर्स-ए-शराफती का कुल की रस्म के साथ समापन, जायरीन का उमड़ा हुजूम, अमन-चैन की दुआ मांगी

बरेली में विश्वविख्यात सूफी संत शाह मौलाना शराफ़त अली मियां के उर्स-ए-शराफती का मंगलवार को कुल की रस्म के साथ समापन हो गया। इस मौके पर देश में अमन-चैन, भाईचारे और आपसी इत्तेहाद के लिए विशेष दुआएं मांगी गईं। उर्स के अंतिम दिन खानकाह शरीफ में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा। कुल के बाद भी मजार पर हाजिरी और गुलपोशी का सिलसिला देर तक चलता रहा।

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मंगलवार को सुबह से ही देश-विदेश से आए जायरीन खानकाह शरीफ़ पहुंचने लगे थे। सुबह 11 बजे कुल शरीफ की महफिल आयोजित हुई। कुल शरीफ की रस्म खानकाह शरीफ के सज्जादानशीन शाह मोहम्मद गाजी मियां ने अदा की। इस दौरान खानकाह सहित शाहाबाद के आसपास की सभी गलियां जायरीन की भीड़ से भर गईं।

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पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। कुल के बाद देश की खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआ की गई। इसके बाद अकीदतमंदों ने मजार-ए-पाक पर हाजिरी दी और गुलपोशी का सिलसिला जारी रहा। बड़ी तादाद में जायरीन, मुरीदीन और स्थानीय लोग इस आयोजन में शामिल हुए।

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