बरेली: उर्स-ए-शराफती का कुल की रस्म के साथ समापन, जायरीन का उमड़ा हुजूम, अमन-चैन की दुआ मांगी
बरेली में विश्वविख्यात सूफी संत शाह मौलाना शराफ़त अली मियां का उर्स-ए-शराफती मंगलवार को कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। सज्जादानशीन शाह मोहम्मद गाजी मियां ने कुल शरीफ की रस्म अदा की। उन्होंने इंसानियत, मोहब्बत और आपसी मेल-जोल का संदेश दिया।
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बरेली में विश्वविख्यात सूफी संत शाह मौलाना शराफ़त अली मियां के उर्स-ए-शराफती का मंगलवार को कुल की रस्म के साथ समापन हो गया। इस मौके पर देश में अमन-चैन, भाईचारे और आपसी इत्तेहाद के लिए विशेष दुआएं मांगी गईं। उर्स के अंतिम दिन खानकाह शरीफ में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा। कुल के बाद भी मजार पर हाजिरी और गुलपोशी का सिलसिला देर तक चलता रहा।
इस अवसर पर खानकाह शरीफ़ की ओर से इंसानियत, मोहब्बत और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया गया। सज्जादानशीन शाह मोहम्मद गाजी मियां ने कहा कि बुजुर्गाने दीन की शिक्षाएं इन्सानियत की सेवा का संदेश देती हैं। उन्होंने मोहब्बत, आपसी मेल-जोल और समाज में शांति कायम करने पर जोर दिया। उन्होंने अकीदतमंदों से इन शिक्षाओं पर अमल करते हुए समाज में प्रेम और एकता को मजबूत करने का आह्वान किया।
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