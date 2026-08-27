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बरेली: मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में फैली अव्यवस्था, भीड़ के कारण महिलाएं बेहोश

Mukesh Kumar

Updated Thu, 27 Aug 2026 03:40 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 03:40 PM IST

बरेली में बृहस्पतिवार को महापौर उमेश गौतम और पार्थ गौतम फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था फैल गई। साड़ियां बांटे जाने से अत्यधिक भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे घुटन के कारण कई महिलाएं और बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया। ... और पढ़ें

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