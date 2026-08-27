बरेली: महापौर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में भारी भीड़ से फैली अव्यवस्था, कई महिलाएं और बच्चे हुए बेहोश

कार्यक्रम में रही अव्यवस्था

महिलाओं का कहना था कि आयोजकों ने भीड़ प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया। घर वापसी के लिए परिवहन व्यवस्था न होने से भी आक्रोश था। इस कारण कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मेयर के कार्यक्रम की जिला प्रशासन में कोई सूचना नहीं थी और न ही कोई अनुमति ली गई थी।



सड़कों पर लगा जाम

अव्यवस्था की सूचना मिलते ही सीओ प्रथम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और स्थिति सामान्य करने के प्रयास किए। बरेली क्लब की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर वाहनों का लंबा जाम लग गया था। यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई।



जिला अस्पताल के ईएमओ डॉ. शैलेश रंजन ने बताया कि एंबुलेंस में बेहोश हुई महिला को रास्ते में होश आ गया था। उनके साथ तीन और महिलाएं व एक पार्टी के नेता थे। धक्कामुक्की के दौरान गुम चोट से महिला को दर्द था। महिला को सफोकेशन से चक्कर आ गया था। दवा लेकर सब अस्पताल से चलीं गईं।