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बदायूं में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन लाइन से छू रहीं टहनियां काटने चढ़े किसान की करंट से मौत, पेड़ पर लटका शव

Thu, 27 Aug 2026 01:44 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 27 Aug 2026 01:44 PM IST
सार

बदायूं जिले के चौड़ेरा गांव में बृहस्पतिवार को 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से करंट लगने से किसान नरेश की मौत हो गई। वह बिजली विभाग को सूचना दिए बिना पेड़ की टहनियां काट रहे थे, तभी अचानक बिजली आ गई। 

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Farmer dies of electrocution while climbing to trim branches touching a high-tension line in Budaun
हादसे के बाद पेड़ पर लटका शव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदायूं जिले के कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव चौड़ेरा में बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के तार से छू रहीं शीशम पेड़ की टहनियों को काटने चढ़े किसान की करंट लगने से मौत हो गई। 

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गांव चौड़ेरा निवासी किसान नरेश बृहस्पतिवार सुबह पेड़ की टहनियां काटने चढ़े थे। तब बिजली नहीं आ रही थी। तीन टहनियां काटने के बाद चौथी टहनी काटने के दौरान बिजली आ गई और वह करंट की चपेट में आकर पेड़ की टहनी पर लटक गए थे। हादसे से चीख-पुकार मच गई। 
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विद्युत निगम को नहीं दी थी सूचना 
बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लाइनमैन को कॉल कर बिजली सप्लाई बंद कराई। बताया जाता है कि यह विद्युत लाइन किसान नरेश के ट्यूबवेल तक जा रही है। शीशम के पेड़ से करीब सौ मीटर दूरी पर ट्यूबवेल है। किसान ने टहनियों को काटने से पहले विद्युत अधिकारियों को सूचना नहीं दी थी। 

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किसान को लगा कि जब तक बिजली आएगी वह टहनियां काट लेंगे लेकिन अचानक बिजली सप्लाई शुरू हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लाइनमैन को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद शव नीचे उतारा गया।

पत्नी की भी हो चुकी है मौत, इकलौता बेटा हुआ अनाथ 
किसान की पत्नी की पिछले साल मौत हो गई। 14 साल के इकलौते पुत्र हीरालाल का रो-रोकर बुरा हाल है। नरेश के पास दस बीघा जमीन है, जिसमें वह खेती करते थे। नरेश के भाई मिहीलाल की 10 साल पहले मौत हो गई थी। मिहीलाल के भी दो छोटे बच्चे हैं। इस परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं रहा।
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