यूपी: बरेली में ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे के दो अटेंडेंट की मौत, भिटौरा फाटक पर हुआ दर्दनाक हादसा

मृतकों की पहचान कर परिजनों को दी सूचना

एक मृतक की पहचान दीपक चौहान (26) पुत्र सुमेर सिंह, निवासी नवादा, थाना लवेदी, जिला इटावा के रूप में हुई है। दूसरे मृतक बिमलेश कुमार त्रिवेदी उर्फ साजन (28), निवासी गांव व थाना गुरबक्शगंज, जिला रायबरेली के थे। दोनों ही ट्रेन अटेंडेंट का काम करते थे।



सूचना मिलने के बाद फतेहगंज पश्चिमी थाने के उपनिरीक्षक प्रदीप सैनी, हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह और कांस्टेबल प्रभास कुमार मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद बरेली जंक्शन से जीआरपी भी मौके पर पहुंच गई। जीआरपी ने पंचनामा संबंधी कार्रवाई पूरी कराई। शिनाख्त के बाद मृतकों के परिवार को सूचना दी।