बरेली: भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा, समर्थकों में उत्साह; देखें वीडियो

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बरेली में भाजपा की ओर से मंगलवार को शहर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी साथ होंगे। जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और समर्थकों समेत करीब 30 हजार लोगों के शामिल होने का दावा किया है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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