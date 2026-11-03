यूपी: गंदगी के बीच बनाई जा रही थीं मिठाइयां, फफूंद लगा मिला घेवर, बरेली में दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित

बरेली में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बरेली में खाद्य सचल दलों ने मंगलवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 27 जगह से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए, जबकि 18 को नोटिस जारी किए गए है।

विज्ञापन





जांच के दौरान कई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की अनदेखी सामने आई। कहीं गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार की जा रही थीं तो कहीं पुराने और फफूंद लगे खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए रखे मिले। अनियमितताएं मिलने पर प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। विज्ञापन



निरीक्षण के दौरान सुभाष नगर स्थित न्यू वाजपेई स्वीट्स में खराब स्थिति मिली। यहां गंदगी के बीच मिठाइयां बनाई जा रही थीं। भट्ठी के पास ही शौचालय संचालित पाया गया। इसके अलावा फर्श टूटी हुई थी और परिसर में गंदा पानी जमा था। खाद्य सुरक्षा मानकों का इस तरह उल्लंघन मिलने पर विभाग ने प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। जांच के दौरान कई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की अनदेखी सामने आई। कहीं गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार की जा रही थीं तो कहीं पुराने और फफूंद लगे खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए रखे मिले। अनियमितताएं मिलने पर प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।निरीक्षण के दौरान सुभाष नगर स्थित न्यू वाजपेई स्वीट्स में खराब स्थिति मिली। यहां गंदगी के बीच मिठाइयां बनाई जा रही थीं। भट्ठी के पास ही शौचालय संचालित पाया गया। इसके अलावा फर्श टूटी हुई थी और परिसर में गंदा पानी जमा था। खाद्य सुरक्षा मानकों का इस तरह उल्लंघन मिलने पर विभाग ने प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

विज्ञापन