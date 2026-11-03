फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   bareilly food safety raid 27 shops two sweet shop licenses suspended

यूपी: गंदगी के बीच बनाई जा रही थीं मिठाइयां, फफूंद लगा मिला घेवर, बरेली में दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित

Tue, 03 Nov 2026 08:39 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 03 Nov 2026 08:39 PM IST
सार

बरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में न्यू बाजपेई स्वीट्स में गंदगी और धीरज स्वीट्स में फफूंद लगा घेवर मिलने पर दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। लखनऊ से आई टीम ने 27 दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और 18 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए।

विज्ञापन
bareilly food safety raid 27 shops two sweet shop licenses suspended
मिठाई की दुकान में जांच करती खाद्य विभाग की टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बरेली में खाद्य सचल दलों ने मंगलवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 27 जगह से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए, जबकि 18 को नोटिस जारी किए गए है। 

विज्ञापन


जांच के दौरान कई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की अनदेखी सामने आई। कहीं गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार की जा रही थीं तो कहीं पुराने और फफूंद लगे खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए रखे मिले। अनियमितताएं मिलने पर प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
विज्ञापन


निरीक्षण के दौरान सुभाष नगर स्थित न्यू वाजपेई स्वीट्स में खराब स्थिति मिली। यहां गंदगी के बीच मिठाइयां बनाई जा रही थीं। भट्ठी के पास ही शौचालय संचालित पाया गया। इसके अलावा फर्श टूटी हुई थी और परिसर में गंदा पानी जमा था। खाद्य सुरक्षा मानकों का इस तरह उल्लंघन मिलने पर विभाग ने प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

धीरज स्वीट्स के यहां मिला फफूंद लगा घेवर 
इसी तरह कैलाशपुरी स्थित धीरज स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी में भी अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान यहां पुराना और फफूंद लगा घेवर मिला। इसके साथ ही प्रतिष्ठान में अस्वच्छ परिस्थितियों में मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा था। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई में लापरवाही मिलने पर विभाग ने इस प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया। 

संयुक्त आयुक्त खाद्य सेकेंड राहुल सिंह ने बताया कि अभियान के तहत लखनऊ से आई टीम ने जांच और नमूना संग्रह की कार्रवाई की। टीम की ओर से जिले की 27 दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर नोटिस दिए गए है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed