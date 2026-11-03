यूपी: पीलीभीत में सीएम योगी बोले- रामराज्य में भेदभाव और तुष्टिकरण नहीं, हर वर्ग को सुरक्षा-सम्मान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामराज्य केवल धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है, जहां किसी के साथ भेदभाव और तुष्टिकरण न हो। किसान, नौजवान, व्यापारी और बेटियों समेत समाज के हर वर्ग को सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर मिले। 2017 से पहले प्रदेश में दंगे और अराजकता की स्थिति थी, लेकिन आज सुरक्षा का वातावरण है। यही रामराज्य की संकल्पना है।

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पीलीभीत के बीसलपुर में मंगलवार को ग्राम नूरानपुर स्थित गोरक्ष पीठ आश्रम के शिव मंदिर परिसर में रामकथा के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ पर विराजमान कथाव्यास संत अंजलि शरण का अभिनंदन कर संबोधन शुरू किया। उन्होंने मंच पर उपस्थित देवीपाटन के मिथिलेश महाराज, हनुमानगढ़ी के राजू दास समेत अन्य संतों को नमन किया। कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इतने संतों का एक साथ आगमन किसी महाकुंभ से कम नहीं है। संतों का सानिध्य समाज को सकारात्मक दिशा देने की प्रेरणा देता है।मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम के मंदिर के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष चला। एक समय था जब रामभक्तों को अयोध्या जाने से रोका जाता था। दो नवंबर को रामभक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं। उस समय रामनगरी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। सड़कें बदहाल थीं और आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं थे। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अयोध्या सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ चुकी है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधा मिली है। अब प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। पहले जहां अव्यवस्था और प्रतिबंध थे, वहीं आज श्रद्धालु सहजता से दर्शन कर रहे हैं।