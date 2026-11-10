{"_id":"6af33fd5da535a2cba08d32a","slug":"video-brabka-bka-sa-hamal-kara-yavaka-ka-hataya-aakarasha-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाराबंकी: बांके से हमला कर युवक की हत्या, आक्रोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाराबंकी। माती क्षेत्र के बस्ती गांव में मंगलवार को छज्जा निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। हमले में मनोहर (38) की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, छज्जा निकालने को लेकर दोनों पक्षों में चार महीने से विवाद चल रहा था। मंगलवार को ठेलिया निकालने को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। आरोप है कि विपक्षियों ने मनोहर पर बांके से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस मौके पर है।

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