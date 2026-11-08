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Barabanki News: आयोग परखेगा छात्र-छात्रों का चुनावी ज्ञान

Sun, 08 Nov 2026 01:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:56 AM IST
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The Commission will assess students' knowledge of the electoral process.
बाराबंकी। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से लेकर ईवीएम पर मतदान और मतगणना तक की प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग स्कूलों और कॉलेजों में निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं कराएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को चुनावी व्यवस्था की बारीकियों से जोड़ना है। प्रतियोगिताओं में निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों के साथ सभी विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकेंगे।
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निबंध प्रतियोगिता के लिए ‘शुद्ध मतदाता सूची का महत्व’ और ‘मतदान का महत्व’ विषय निर्धारित किए गए हैं। स्कूल स्तर पर 500 से 800 और कॉलेज स्तर पर 800 से 1200 शब्दों में निबंध लिखना होगा। विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की आधिकारिक भाषा में निबंध लिख सकेंगे। प्रश्नोत्तरी में मतदाता सूची, ईवीएम, वीवीपैट, मतदान और मतगणना से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों का संदर्भ बैंक उपलब्ध कराया गया है।
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तीन चरणों में होंगी प्रतियोगिताएं

अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने बताया कि पहले चरण में स्कूल और कॉलेज के निर्वाचन साक्षरता क्लब दो से सात नवंबर तक प्रतियोगिताएं कराएंगे। प्रत्येक प्रतियोगिता से दो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन होगा। इसके बाद 10 से 13 नवंबर के बीच विधानसभा क्षेत्र स्तर पर मुकाबला होगा। यहां प्रत्येक संस्थान से आए प्रतिभागियों में से शीर्ष 10 विद्यार्थियों को जिला स्तर के लिए चुना जाएगा। जिला स्तर की प्रतियोगिता 16 से 18 नवंबर के बीच होगी। इसमें दोनों प्रतियोगिताओं के अलग-अलग शीर्ष 10 विजेता घोषित किए जाएंगे। परिणाम और प्रमाणपत्र 20 नवंबर तक जारी करने का लक्ष्य है।
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नकल और एआई से तैयार निबंध होंगे निरस्त

निबंध स्वयं लिखना अनिवार्य होगा। नकल या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार निबंध मिलने पर प्रविष्टि निरस्त कर दी जाएगी। विधानसभा और जिला स्तर पर निबंध अधिकारियों की निगरानी में मौके पर ही लिखवाए जाएंगे। इसके लिए 60 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।


संपादन में: अनावश्यक दोहराव हटाया गया है। व्याकरण और शब्द चयन सुधारे गए हैं। प्रतियोगिताओं के विषय, शब्द सीमा, तारीखें और अन्य विवरण यथावत रखे गए हैं।
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