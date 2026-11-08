Barabanki News: आयोग परखेगा छात्र-छात्रों का चुनावी ज्ञान

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निबंध प्रतियोगिता के लिए ‘शुद्ध मतदाता सूची का महत्व’ और ‘मतदान का महत्व’ विषय निर्धारित किए गए हैं। स्कूल स्तर पर 500 से 800 और कॉलेज स्तर पर 800 से 1200 शब्दों में निबंध लिखना होगा। विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की आधिकारिक भाषा में निबंध लिख सकेंगे। प्रश्नोत्तरी में मतदाता सूची, ईवीएम, वीवीपैट, मतदान और मतगणना से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों का संदर्भ बैंक उपलब्ध कराया गया है।तीन चरणों में होंगी प्रतियोगिताएंअपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने बताया कि पहले चरण में स्कूल और कॉलेज के निर्वाचन साक्षरता क्लब दो से सात नवंबर तक प्रतियोगिताएं कराएंगे। प्रत्येक प्रतियोगिता से दो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन होगा। इसके बाद 10 से 13 नवंबर के बीच विधानसभा क्षेत्र स्तर पर मुकाबला होगा। यहां प्रत्येक संस्थान से आए प्रतिभागियों में से शीर्ष 10 विद्यार्थियों को जिला स्तर के लिए चुना जाएगा। जिला स्तर की प्रतियोगिता 16 से 18 नवंबर के बीच होगी। इसमें दोनों प्रतियोगिताओं के अलग-अलग शीर्ष 10 विजेता घोषित किए जाएंगे। परिणाम और प्रमाणपत्र 20 नवंबर तक जारी करने का लक्ष्य है।नकल और एआई से तैयार निबंध होंगे निरस्तनिबंध स्वयं लिखना अनिवार्य होगा। नकल या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार निबंध मिलने पर प्रविष्टि निरस्त कर दी जाएगी। विधानसभा और जिला स्तर पर निबंध अधिकारियों की निगरानी में मौके पर ही लिखवाए जाएंगे। इसके लिए 60 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।संपादन में: अनावश्यक दोहराव हटाया गया है। व्याकरण और शब्द चयन सुधारे गए हैं। प्रतियोगिताओं के विषय, शब्द सीमा, तारीखें और अन्य विवरण यथावत रखे गए हैं।