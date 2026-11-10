बाराबंकी में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला और मासूम की मौत; युवक गंभीर

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हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक चालक

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बदहवास हालत में है घायल युवक, नहीं हो सकी पहचान

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार दोपहर बाइक सवार युवक महिला और एक बच्चे के साथ लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद राजमार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान बड्डूपुर के बाबा कुटी तिराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि महिला और मासूम बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर रुकने के बजाय वाहन लेकर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और मृतकों की पहचान कराने के प्रयास शुरू किए।हादसे के बाद बाइक चला रहा युवक इतना बदहवास है कि वह फिलहाल कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। इसके चलते महिला, मासूम बच्चे और घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी है।सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। फरार ट्रक चालक की तलाश भी की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।