बाराबंकी में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला और मासूम की मौत; युवक गंभीर
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 10 Nov 2026 02:06 PM IST
सार
बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला और मासूम बालक की मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। घायल युवक के बदहवास होने के कारण मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है।
विज्ञापन
विस्तार
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मंगलवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला और एक मासूम बालक की मौत हो गई। जबकि, बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार दोपहर बाइक सवार युवक महिला और एक बच्चे के साथ लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद राजमार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान बड्डूपुर के बाबा कुटी तिराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि महिला और मासूम बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन
सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। फरार ट्रक चालक की तलाश भी की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
विज्ञापन
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार दोपहर बाइक सवार युवक महिला और एक बच्चे के साथ लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद राजमार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान बड्डूपुर के बाबा कुटी तिराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि महिला और मासूम बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन
हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक चालकदुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर रुकने के बजाय वाहन लेकर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और मृतकों की पहचान कराने के प्रयास शुरू किए।
विज्ञापन
बदहवास हालत में है घायल युवक, नहीं हो सकी पहचानहादसे के बाद बाइक चला रहा युवक इतना बदहवास है कि वह फिलहाल कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। इसके चलते महिला, मासूम बच्चे और घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी है।
सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। फरार ट्रक चालक की तलाश भी की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।