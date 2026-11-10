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बाराबंकी: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पिता से विवाद के बाद घर से निकला था; पुलिस कर रही जांच

Tue, 10 Nov 2026 09:56 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 10 Nov 2026 09:56 AM IST
सार

बाराबंकी के 22 वर्षीय युवक का शव एक पेड़ से लटका मिला। वह पिता से विवाद के बाद शनिवार को घर से चला गया था। मां की मौत के बाद वह खुद मजदूरी करके अपने दो छोटे भाइयों का भरण-पोषण कर रहा था। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। आगे पढ़ें पूरा अपडेट...

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body of young man was found hanging from tree in Barabanki He had left home after dispute with his father
Crime Demo - फोटो : संवाद

विस्तार
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यूपी के बाराबंकी में हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के इसरीगंज निवासी दिलीप कुमार (22) का शव प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में एक पेड़ से लटका मिला। वह लखनऊ में मजदूरी करता था और शनिवार को घर आया था। ग्रामीणों के अनुसार, पिता से किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद वह घर से चला गया था। प्रतापगढ़ पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी, तब पता चला।

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बताया गया कि दिलीप तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद दिलीप मजदूरी करके अपने दोनों छोटे भाइयों का भरण-पोषण कर रहा था।

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पुलिस की जांच जारी

ग्रामीणों की सूचना पर पोखरा चौकी पुलिस ने मृतक के पिता से पूछताछ शुरू कर दी है। सीओ समीर सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ पुलिस से संपर्क कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

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