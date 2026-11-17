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बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेले का मंगलवार को विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन किया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने पूजन-अर्चन किया। इसके बाद मंत्री ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के साथ मेले का भ्रमण कर तैयारियों और पशु बाजार का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ददरी मेले को स्थायी पहचान दिलाने और सरकारी मेला घोषित कराने की दिशा में पहल तेज करने की बात कही। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ददरी मेला बलिया की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसकी परंपरा करीब पांच हजार ईसा पूर्व से जुड़ी बताई जाती है। मान्यता है कि महर्षि भृगु के शिष्य दर्दर मुनि अयोध्या से मां सरयू को लेकर बलिया पहुंचे थे। यहां गंगा और सरयू का संगम हुआ। दर्दर मुनि के इस कार्य से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उनके नाम पर मेले के आयोजन की घोषणा की थी। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वांचल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान ददरी मेले का आयोजन इस बार नए उत्साह और भव्यता के साथ किया जा रहा है। नगर पालिका और जिला प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

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