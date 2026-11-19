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पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बुधवार को जिला पंचायत के गेस्टहाउस में पत्रकारों को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कलाकारों और साहित्यकारों का विशेष सम्मान करते थे। उन्होंने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए यश भारती पुरस्कार की शुरुआत की थी। उनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष लखनऊ या सैफई में कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता रहा है।इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार तीसरे वर्ष भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव होंगे। इसके अलावा जिले के सभी विधायक, नवनिर्वाचित शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमित यादव आदि मौजूद थे।ये शायर व कवि पढ़ेंगे अपनी रचनाएंपूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कवि अकील नोमानी, मदन मोहन दानिश, सर्वेश अस्थाना, चरण सिंह, बुशर, अशोक चारण, प्रियांशु गजेन्द्र, शंभू शिखर, शाइस्ता सना व बादशाह प्रेमी शामिल हैं। संचालन हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉ. सरिता शर्मा करेंगी।