विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में जिला मिशन समन्वयक अंजलि सिंह ने छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न तरीके सिखाए। उन्होंने बताया कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने के बजाय सतर्कता और आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण बालिकाओं को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के साथ उनमें मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास भी पैदा करता है।जिला मिशन समन्वयक अंजलि सिंह और जेंडर स्पेशलिस्ट निकिता सिंह ने महिला कल्याण विभाग की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया समझाई। साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन और जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर का संचालन हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन (एचईडब्ल्यू) की ओर से किया गया।