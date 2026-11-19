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अभय के पैर में गंभीर चोट देखकर उन्होंने तत्काल अपने गमछे से घायल पैर को बांधा, ताकि खून का बहाव कम किया जा सके। इसके बाद डायल 112 पर सूचना दी और समय गंवाए बिना घायल को अपनी बाइक पर बैठाकर जिला अस्पताल के ट्राॅमा सेंटर पहुंच गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया। समय रहते इलाज मिलने से अभय की हालत में सुधार बताया जा रहा है। सूचना पर डायल 112 के जवान भी अस्पताल पहुंचे और घायल के बारे में जानकारी लेने के साथ ही उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी।अधिक खून गिरना हो सकता था जानलेवाट्राॅमा सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर यशवंत सिंह ने बताया कि दुर्घटना में घायल अभय को समय पर अस्पताल पहुंचाने से समय से इलाज शुरू हो सका, लेट होने से अधिक खून गिरने के कारण जानलेवा हो सकता था। शरीर के अलावा पैर में गंभीर चोट थी। फेफना थानाध्यक्ष मनोज पांडेय ने कहा कि गड़वार मार्ग पर दो बाइक की टक्कर में युवक की घायल होने की सूचना मिली है, डायल 112 पुलिस पहुंची थी।