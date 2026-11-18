अभियोजन के अनुसार, घटना 27 मार्च 2021 की शाम की है। नागपुर गांव में आपसी विवाद के दौरान विशाल कुमार ने अपने भाई अखिलेश की पत्नी रंजना के सिर और सीने पर पत्थर के लोढ़े से कई बार प्रहार किया था। हमले में रंजना गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।



परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी रेफर किया गया, जहां 29 मार्च को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।