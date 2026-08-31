Baghpat: माफिया धर्मेंद्र किरठल की 3.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क, धर्मेंद्र के खिलाफ तीन राज्यों में हत्या, जानलेवा हमला करने समेत 55 मामले दर्ज, अंबेडकरनगर जेल में बंद है माफिया

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बागपत। गैंगस्टर के मामले में डीएम के आदेश पर रविवार को पुलिस ने प्रदेश के चिह्नित माफिया धर्मेंद्र किरठल की 3.40 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। साथ ही सीओ बड़ौत अंशु जैन को प्रशासक नियुक्त किया गया। इससे पहले धर्मेंद्र किरठल की 59.63 रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया कुख्यात धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में हत्या जानलेवा हमले, लूटपाट समेत 55 मामले दर्ज है, जो कई साल से जेल में बंद है। कई माह पहले धर्मेंद्र किरठल को अंबेडकरनगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि प्रदेश स्तर के माफिया धर्मेंद्र किरठल ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर 3.50 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी थी, जिसे चिह्नित किया गया। उसके खिलाफ रमाला थाने में गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गैंगस्टर के मामले में डीएम ने माफिया धर्मेंद्र किरठल की 8130 वर्ग मीटर भूमि कुर्क करने के आदेश जारी किए। इसके चलते रविवार को एसडीएम और सीओ ने किरठल गांव में जाकर मुनादी कराई और फिर 3.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की।

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